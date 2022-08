Stop alla Dad, niente mascherine, finestre spalancate: le novità (e le criticità) del Vademecum per le scuole (Di lunedì 29 agosto 2022) Un rientro in classe, quello alle porte, che sembra essere all'insegna di una ritrovata 'normalità'. Non senza però questioni ancora aperte, come quella degli alunni fragili. A descrivere i passaggi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 agosto 2022) Un rientro in classe, quello alle porte, che sembra essere all'insegna di una ritrovata 'normalità'. Non senza però questioni ancora aperte, come quella degli alunni fragili. A descrivere i passaggi ...

fanpage : La lista di Marco Cappato “Referendum e Democrazia” è stata ufficialmente esclusa dalla competizione elettorale.“Su… - Mov5Stelle : ?STOP A TECNOLOGIE OBSOLETE PER I RIFIUTI Per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti diciamo NO alla… - angelomangiante : #Zaniolo. Si temeva una frattura con il rischio di un'operazione, ma non ci sarà nulla di chirurgico. Gli esami s… - Torocuchu90 : Brutta tegola perdere in questo primo gruppo di partite importanti ravvicinate Romelu sia ovviamente per la forza d… - cristianoadele : @Bresingar_ #Allegri è un uomo in confusione…tornato alla #juve per soldi..stop -