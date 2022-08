Stessa palla | stesso palo | esito diverso | la differenza tra Lozano e Benzema

(Di lunedì 29 agosto 2022) Ci piace dire una ovvietà a quest’ora della giornata. È passata mezzanotte. Il Napoli ha pareggiato 0-0 a Firenze, i tifosi della Fiorentina hanno fatto ancora una volta sfoggio della propria maleducazione con un lord che ha addirittura provato a mettere le mani addosso a Spalletti. Tornando al campo,a inizio ripresa si è divorato un gol su delizioso assist di Kvara che dalla sinistra si è accentrato e ha crossato dolce sul secondo: il messicano è arrivato di testa e ha incredibilmente concluso a lato. Un’oretta più tardi, a Barcellona, sul campo dell’Espanyol, ad accentrarsi dalla sinistra è Vinicius che chiama sul secondo: il francese si avventa come un rapace e con una volée di destro schiaccia in rete sul primo. Il Madrid all’88esimo va in vantaggio 2-1 sull’Espanyol ...

L'illusione del gol, quando (43') Osimhen manda in porta, ma il maresciallo Marinelli spegne ... Però, se Italiano può dire ai suoi di continuare sulla riga, cosa non può certo ... ... ma vuole soprattutto vincere, serve Ricci che calcia ma la termina in out di molto dopo il ... mette a confronto due squadre che hanno iniziato il loro campionato con la ambizione, ovvero ... Perché Rocky fa sempre rimbalzare una palla (cosa significa veramente)