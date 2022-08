Star Wars | un nuovo libro svela il vestito da sposa di Leia

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il romanzo: The Princess and the Scoundrel rivela nuovi dettagli riguardanti la storia d'amore trae Han, come il look deldadella principessa. Il romanzo: The Princess and the Scoudrel, scritto da Beth Revis, rivela nuovi dettagli sulla storia d'amore die Han, come il look deldadella principessa. Tra le pagine, come anticipato da Variety, si descrive infatti l'abito scelto dalla protagonista della saga stellare e altre curiosità sulla coppia. Il romanzo: The Princess and the Scoundrel, scritto da Beth Revis, rivela nuovi dettagli sulla storia d'amore die Han, come il look del ...