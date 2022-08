Star Trek: le ceneri di Nichelle Nichols verranno spedite nello spazio (Di lunedì 29 agosto 2022) Le ceneri di Nichelle Nichols, storica iterprete di Star Trek venuta a mancare da poco, verranno unite a quelle di altri veterani dello show e viaggeranno nello spazio a bordo di un missile. Le ceneri di Nichelle Nichols, attrice che interpretò il tenente Nyota Uhura nell'originale Star Trek, saranno spedite nello spazio in un missile che commemorerà lei e altri veterani della saga. Kyle Johnson, figlio della Star, ha donato le sue ceneri a seguito del suo decesso, avvenuto lo scorso luglio. Il missile denominato Vulcan Centaur conterrà le ceneri di ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 agosto 2022) Ledi, storica iterprete divenuta a mancare da poco,unite a quelle di altri veterani dello show e viaggerannoa bordo di un missile. Ledi, attrice che interpretò il tenente Nyota Uhura nell'originale, sarannoin un missile che commemorerà lei e altri veterani della saga. Kyle Johnson, figlio della, ha donato le suea seguito del suo decesso, avvenuto lo scorso luglio. Il missile denominato Vulcan Centaur conterrà ledi ...

