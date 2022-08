Splatoon 3 | la prima prova del divertente sparatutto di Nintendo a base d' inchiostro

GiocareOra : Splatoon 3 ha già imbroglioni che vengono bannati dalla console prima del rilascio - GenesisAnto04 : @BrushyAlex Sempre Alex qualche settimana prima? 'Ma sono l'unico a cui frega relativamente di Splatoon 3?' - ItaliaStartUp_ : Splatoon 3: Nintendo sta già bannando giocatori, prima ancora dell'uscita del gioco - - infoitscienza : Splatoon 3: Nintendo sta già bannando giocatori, prima ancora dell'uscita del gioco - GiocareOra : A che ora esatta inizia lo Splatoon 3 Splatfest? Ora di inizio della demo della prima mondiale di Rock vs. Paper v… -

Quest'ultimi, infatti, hanno ritrovato lamappa di gioco che mostra la composizione geografica dell'Australia . A causa dell'ambientazione post apocalittica di3, la conformazione ...... l'azienda nipponica avregge via attivato un sistema di contrasto ai cheat su3, che ...queste 'patch non autorizzate' avrebbe persino consentito ai cheater l'accesso anticipato alla demo...Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Splatoon 3 che fa una panoramica completa del gioco, riepilogandone tutti gli aspetti.. Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Splatoon 3, per adesso ...Dopo esserci messi alla prova con lo Splatfest World Premiere scoprite le nostre prime impressioni su Splatoon 3!