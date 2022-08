Spezia, Kiwior: «Juve? Bellissimo affrontare i grandi campioni. Chiederò la maglia a Milik» (Di lunedì 29 agosto 2022) Jakub Kiwior, difensore polacco dello Spezia, ha parlato in vista della sfida contro la Juventus ai microfoni di Tuttosport Jakub Kiwior, difensore polacco dello Spezia, ha parlato in vista della sfida contro la Juventus ai microfoni di Tuttosport. Le sue dichiarazioni: Milik – «Non sono sorpreso di vederlo alla Juventus, anzi. Ha qualità importanti e in carriera ha segnato tantissimo. A Torino finalmente lo conoscerò, prima lo sfido e poi Chiederò la maglia a lui o Szczesny». VLAHOVIC – «affrontare attaccanti così forti è Bellissimo ed è sempre una grande sfida anche per se stessi». JuveNTUS – «Squadra che lotterà fino alla fine per lo Scudetto. Sarebbe un errore ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Jakub, difensore polacco dello, ha parlato in vista della sfida contro lantus ai microfoni di Tuttosport Jakub, difensore polacco dello, ha parlato in vista della sfida contro lantus ai microfoni di Tuttosport. Le sue dichiarazioni:– «Non sono sorpreso di vederlo allantus, anzi. Ha qualità importanti e in carriera ha segnato tantissimo. A Torino finalmente lo conoscerò, prima lo sfido e poilaa lui o Szczesny». VLAHOVIC – «attaccanti così forti èed è sempre una grande sfida anche per se stessi».NTUS – «Squadra che lotterà fino alla fine per lo Scudetto. Sarebbe un errore ...

LucaRuss0 : VERSO JUVE-SPEZIA, Kiwior: “Bello affrontare Vlahovic: grande sfida” - Spezia_1906 : ?? #Kiwior giura fedeltà: 'Mai pensato di andare via, allo #Spezia per crescere ancora ???? E ora c'è il sogno Mondia… - junews24com : Kiwior: «Juve? Vogliamo un risultato positivo. Milik, ho un messaggio» - - sportli26181512 : Spezia-Sassuolo 0-0, il risultato in diretta LIVE: Il Sassuolo sfida lo Spezia e si affida a Pinamonti nel tridente… - Alesp1672 : Ma Kiwior è titolare? Chiedo allo Spezia Twitter -