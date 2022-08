Spalletti in conferenza: “Brava la Fiorentina, ecco cosa mi aspetto dai nuovi” (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Napoli pareggia a Firenze dopo una partita molto equilibrata dove a farla da padrone è stata la fisicità messa in campo dalle due squadre. Al termine del match, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti è stato impegnato nella consueta conferenza stampa post partita. Luciano Spalletti Napoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) DI seguito quanto evidenziato: cosa si porta via dal Franchi? Perché ci sono stati certi insulti, problemi tra lei e Firenze? “Un problema tra me e Firenze? E perché non l’intera Toscana o l’Europa? Porto via un punto, meritato e difficile. La partita è stata complicata, le squadre si sono affrontate a viso aperto e ci sono state occasioni di qua e di là. La nostra linea difensiva un paio di volte ha dovuto lavorare in inferiorità numerica per trenta secondi nel secondo tempo ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Napoli pareggia a Firenze dopo una partita molto equilibrata dove a farla da padrone è stata la fisicità messa in campo dalle due squadre. Al termine del match, il tecnico del Napoli, Lucianoè stato impegnato nella consuetastampa post partita. LucianoNapoli (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) DI seguito quanto evidenziato:si porta via dal Franchi? Perché ci sono stati certi insulti, problemi tra lei e Firenze? “Un problema tra me e Firenze? E perché non l’intera Toscana o l’Europa? Porto via un punto, meritato e difficile. La partita è stata complicata, le squadre si sono affrontate a viso aperto e ci sono state occasioni di qua e di là. La nostra linea difensiva un paio di volte ha dovuto lavorare in inferiorità numerica per trenta secondi nel secondo tempo ...

