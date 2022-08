Spalletti | faccia a faccia con un tifoso dopo Fiorentina-Napoli! Poi lo schiaffo | “una maleducazione incredibile” | VIDEO

(Di lunedì 29 agosto 2022) Finale di fuoco in-Napoli. La sfida di ieri sera è terminata in parità ma a fine match non è mancata la tensione. Il pubblico di Firenze non ha ben accolto Luciano, che ha ricevuto insulti continui per tutta la durata della partita. A fine match il tecnico del Napoli ha avuto da ridire con qualche, in particolar modo con uno, col quale ha avuto un duro: lo spettatore ha anche cercato di colpire in, con uno, senza però riuscirci. “Lasciamo stare. ogni volta che si gioca qui accade lo stesso. Il pubblico di Firenze è di una. Hanno dei bambini vicino e continuano a insultare. ...

Gazzetta_it : Spalletti, faccia a faccia con un tifoso. Poi acucusa il pubblico di Firenze #FiorentinaNapoli - Francesco_Morra : Spero che @DarioNardella sindaco di #Firenze si faccia sentire contro l'episodio del tentato schiaffo a #Spalletti.… - EHEAAOO : RT @CB_Ignoranza: Ieri sera Luciano Spalletti è andato faccia a faccia con un tifoso viola, colpevole di aver insultato la mamma del tecnic… - marioalbanese1 : @willy_signori Ma soprattutto nessuno che ritiene un errore quanto fatto da spalletti andando faccia a faccia con i… - FabioDc92 : @Vitto2012 Io se fossi stato al posto di Spalletti gli avrei detto a quello che ha cercato di dargli uno schiaffo:… -

Che CR7 nongruppo è chiaro ma sarà un problema di, saprà come sfruttarlo al meglio. CR7 non ce l'hai per tutta la partita e poi con due colpi la ribalta: dà qualcosa in più ...'Che Ronaldo nongruppo è chiaro. Questo sarà un problema di, macercherà di mettere in evidenza le sue doti. Ronaldo ha perso la sua velocità rispetto ad Osimhen in questo ...Luciano Spalletti è tornato sui brutti cori dei tifosi viola nei confronti suoi e di sua mamma, in occasione di Fiorentina-Napoli ...Il viola porta male. Ne hanno avuto l’ennesima prova i napoletani, che sognavano la vetta solitaria della Serie A e invece si trovano a pari punti con altre cinque squadre, avanti solo ...