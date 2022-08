“Sono”, nuovo brano per Eros Ramazzotti e Alejandro Sanz (Di lunedì 29 agosto 2022) I due colossi della musica internazionale hanno deciso di unire i loro talenti unici in un singolo che parla del potere dei ricordi A poche settimane dalla partenza della World Tour Première a Siviglia, Eros Ramazzotti è pronto a conquistare il pubblico mondiale con il nuovo singolo “Sono” con Alejandro Sanz dal venerdì 26 agosto – su tutte le piattaforme digitali e in radio, secondo brano estratto dall’album Battito infinito in uscita il 16 settembre per Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International, già disponibile in preordine. È qui che due colossi della musica internazionale – insieme contano 120.000 milioni di dischi venduti – hanno deciso di unire i loro talenti unici. La caldissima voce di Alejandro Sanz ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 29 agosto 2022) I due colossi della musica internazionale hanno deciso di unire i loro talenti unici in un singolo che parla del potere dei ricordi A poche settimane dalla partenza della World Tour Première a Siviglia,è pronto a conquistare il pubblico mondiale con ilsingolo “” condal venerdì 26 agosto – su tutte le piattaforme digitali e in radio, secondoestratto dall’album Battito infinito in uscita il 16 settembre per Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International, già disponibile in preordine. È qui che due colossi della musica internazionale – insieme contano 120.000 milioni di dischi venduti – hanno deciso di unire i loro talenti unici. La caldissima voce di...

