“Sono loro”. La foto conferma il gossip: Nunzio e Cosmary di Amici pizzicati così (Di lunedì 29 agosto 2022) Nunzio e Cosmary di Amici. Il gossip era scoppiato qualche settimana sul web, dopo che il ballerino dell’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi e una sua compagna di scuola erano stati avvistati insieme ai giardini di Naxos, a Taormina. Come riportava il sito Isa e Chia i due ex compagni di classe erano stati visti ridere e baciarsi, ma oltre a qualche voce non c’era stata nessuna foto a conferma. Alcuni tweet parlavano anche di un bacio scambiato tra i due. Cosmary è stata fidanzata con Alex, cantante dell’ultima edizione di Amici, ma a luglio è arrivata la conferma dell’addio. Poco prima il cantante aveva dedicato alla fidanzata l’uscita del suo primo album e sui social aveva pubblicato una sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022)di. Ilera scoppiato qualche settimana sul web, dopo che il ballerino dell’ultima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi e una sua compagna di scuola erano stati avvistati insieme ai giardini di Naxos, a Taormina. Come riportava il sito Isa e Chia i due ex compagni di classe erano stati visti ridere e baciarsi, ma oltre a qualche voce non c’era stata nessuna. Alcuni tweet parlavano anche di un bacio scambiato tra i due.è stata fidanzata con Alex, cantante dell’ultima edizione di, ma a luglio è arrivata ladell’addio. Poco prima il cantante aveva dedicato alla fidanzata l’uscita del suo primo album e sui social aveva pubblicato una sua ...

