Sondaggio | è Letta il peggior premier degli ultimi 20 anni Meglio di lui persino Monti

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 29 agosto 2022) «Come te non c’è nessuno». Enriconon era ancora nato quando Rita Pavone cantava questo celebre motivo. Eppure gli calza alla perfezione, per quanto in negativo. Peggio di lui al governo, stando almeno aldell’istituto Termometro politico pubblicato oggi da Libero e che vede l’attuale leader dem all’ultimo posto tra iventi, non ha fatto nessuno. Appena lo 0,5 per centoitaliani lo gratifica come miglior presidente del Consiglio. In pratica, mezzo elettore su cento o, se si preferisce, uno su duecento: una debàcle. Riesce politicamente a mangiargli in testa anche l’inviso Matteo Renzi, ricordato come ilideale dal 4 per cento di connazionali. La rilevazione è di Termometro politico Ma ...