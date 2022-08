Sondaggi, Swg: Fratelli d’Italia sfiora il 25% e stacca il Pd, centrodestra avanti di 17 punti. Il M5s cresce più di tutti: è all’11,6% (+1,2%) (Di lunedì 29 agosto 2022) Fratelli d’Italia cresce ancora e arriva al 24,8%, distanziando il Pd che perde terreno. Nel centrodestra resta stabile la Lega e cala Forza Italia, mentre il Movimento 5 stelle guadagna l’1,2% in tre settimane e arriva all’11,6%. A dirlo è il Sondaggio Swg realizzato per il Tg La7 di Enrico Mentana, realizzato su 1.200 soggetti nel periodo 24-29 agosto. Il partito di Giorgia Meloni sale di un punto tondo rispetto allo scorso 8 agosto (era al 23,8) ed è stimata prima forza a 2,5 punti di distanza dai dem, che specularmente calano dal 23,3% al 22,3%. Il Carroccio rimane al 12,5%, mentre lascia un punto per strada anche il partito di Silvio Berlusconi, che cala dall’8% al 7%. La crescita maggiore però la fanno segnare i pentastellati di Giuseppe Conte, che schizzano dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022)ancora e arriva al 24,8%, distanziando il Pd che perde terreno. Nelresta stabile la Lega e cala Forza Italia, mentre il Movimento 5 stelle guadagna l’1,2% in tre settimane e arriva,6%. A dirlo è ilo Swg realizzato per il Tg La7 di Enrico Mentana, realizzato su 1.200 soggetti nel periodo 24-29 agosto. Il partito di Giorgia Meloni sale di un punto tondo rispetto allo scorso 8 agosto (era al 23,8) ed è stimata prima forza a 2,5di distanza dai dem, che specularmente calano dal 23,3% al 22,3%. Il Carroccio rimane al 12,5%, mentre lascia un punto per strada anche il partito di Silvio Berlusconi, che cala dall’8% al 7%. La crescita maggiore però la fanno segnare i pentastellati di Giuseppe Conte, che schizzano dal ...

marinellazetti : Sondaggi indirizzati? #swg #La7 @TgLa7 @InOndaLa7 @swg_research #ElezioniPolitiche22 - Milenaderi : RT @Michele_Anzaldi: Terzo Polo in crescita nei sondaggi, al 6,8% secondo Swg-La7, vicino al sorpasso di Forza Italia. - Adelefacciamor1 : RT @Michele_Anzaldi: Terzo Polo in crescita nei sondaggi, al 6,8% secondo Swg-La7, vicino al sorpasso di Forza Italia. - GeorgiaSoldi : RT @Michele_Anzaldi: Terzo Polo in crescita nei sondaggi, al 6,8% secondo Swg-La7, vicino al sorpasso di Forza Italia. - gaiaitaliacom : Sondaggi elettorali di SWG per La7, siamo perplessi -