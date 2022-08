Sondaggi politici oggi: per i giovani il leader più amato è Conte, il partito più votato il Pd (Di lunedì 29 agosto 2022) Continua il testa a testa tra Fratelli d’Italia e partito Democratico per il primato: i meloniani si confermano al 24,1% con i dem (in crescita) ad inseguire al 22,7%. Questa è la fotografia immortalata da un Sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24 e diffuso oggi sul canale all news in vista delle elezioni del 25 settembre. Stando ad esso, la coalizione di Centrodestra si conferma in crescita raggiungendo il 48,5% delle preferenze grazie all’avanzamento della Lega (13,8%) e di Forza Italia (8,7%). Tendenza contraria per il Centrosinistra, che arretra al 29,5%. Anche il Movimento 5 Stelle cresce rispetto al Sondaggio precedente (con un 11,1% a fronte del precedente 10,6%), mentre il Terzo Polo (Azione/Italia Viva) è fermo al 5,3%. Gli alleati del Pd Sinistra italiana/Europa Verde ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Continua il testa a testa tra Fratelli d’Italia eDemocratico per il primato: i meloniani si confermano al 24,1% con i dem (in crescita) ad inseguire al 22,7%. Questa è la fotografia immortalata da uno realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24 e diffusosul canale all news in vista delle elezioni del 25 settembre. Stando ad esso, la coalizione di Centrodestra si conferma in crescita raggiungendo il 48,5% delle preferenze grazie all’avanzamento della Lega (13,8%) e di Forza Italia (8,7%). Tendenza contraria per il Centrosinistra, che arretra al 29,5%. Anche il Movimento 5 Stelle cresce rispetto alo precedente (con un 11,1% a fronte del precedente 10,6%), mentre il Terzo Polo (Azione/Italia Viva) è fermo al 5,3%. Gli alleati del Pd Sinistra italiana/Europa Verde ...

