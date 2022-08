Sky Sports Uk: Cristiano Ronaldo accostato al Napoli (Di lunedì 29 agosto 2022) Sky Sports Uk scrive che le prossime ore saranno cruciali per il futuro di Cristiano Ronaldo, fortemente determinato a lasciare il Manchester United in questa finestra di calciomercato. Gli esperti di mercato danno il portoghese fortemente vicino al Napoli. Kaveh Solhekol e Dharmesh Sheth credono che stiamo entrando in ore vitali in relazione al futuro di Cristiano Ronaldo, con la squadra di Serie A Napoli fortemente legata all’attaccante del Manchester United. Nel pomeriggio dall’Inghilterra sono iniziate ad arrivare notizie di un arrivo possibile di Cr7 in prestito, e senza il trasferimento di Osimhen allo United. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 agosto 2022) SkyUk scrive che le prossime ore saranno cruciali per il futuro di, fortemente determinato a lasciare il Manchester United in questa finestra di calciomercato. Gli esperti di mercato danno il portoghese fortemente vicino al Napoli. Kaveh Solhekol e Dharmesh Sheth credono che stiamo entrando in ore vitali in relazione al futuro di, con la squadra di Serie Afortemente legata all’attaccante del Manchester United. Nel pomeriggio dall’Inghilterra sono iniziate ad arrivare notizie di un arrivo possibile di Cr7 in prestito, e senza il trasferimento di Osimhen allo United. L'articolo ilNapolista.

