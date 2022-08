Sky: “Cristiano Ronaldo-Napoli, ore caldissime. De Laurentiis aspetta l’offerta di Mendes” (Di lunedì 29 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Cristiano Ronaldo-Napoli. Fino al termine del calciomercato, previsto per giovedì 1 settembre, il flirt tra Cristiano Ronaldo ed il Napoli potrebbe produrre non poche sorprese. Ogni minuto si susseguono voci che danno nuovi aggiornamenti sull’affare di mercato. In senso negativo od anche positivo. Nei minuti scorsi il noto esperto di calciomercato e volto noto Sky Gianluca Di Marzio entra nel dettaglio e spiega che sono ore caldissime sull’asse Napoli-Manchester, con Osimhen che potrebbe andare in Inghilterra in cambio di quasi 130 milioni ed il prestito di Cristiano Ronaldo, a cui i Red Devils dovrebbero pagare il 75% dello stipendio di 25 milioni di sterline (quasi 40 milioni di ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 29 agosto 2022) CALCIOMERCATO. Fino al termine del calciomercato, previsto per giovedì 1 settembre, il flirt traed ilpotrebbe produrre non poche sorprese. Ogni minuto si susseguono voci che danno nuovi aggiornamenti sull’affare di mercato. In senso negativo od anche positivo. Nei minuti scorsi il noto esperto di calciomercato e volto noto Sky Gianluca Di Marzio entra nel dettaglio e spiega che sono oresull’asse-Manchester, con Osimhen che potrebbe andare in Inghilterra in cambio di quasi 130 milioni ed il prestito di, a cui i Red Devils dovrebbero pagare il 75% dello stipendio di 25 milioni di sterline (quasi 40 milioni di ...

