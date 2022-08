Skam Italia 5 | la nuova stagione affronta il tabù del “micropene” E i fan si dividono – Il video

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il 1 settembre è una data già segnata sul calendario dei fan di. Verrà infatti rilasciata su Netflix la quintadella serie televisiva su un gruppo di liceali romani alle prese con i tormenti tipici dell’adolescenza. E conterrà una tematica che oggi ha colto di sorpresa i fan: Elia (interpretato da Francesco Centorame) dovrà infatti fare i conti con l’ansia da prestazione legata alle dimensioni sotto la media del suo pene. August 29, 2022 La reazione del pubblico Gli utenti sui social si sono divisi: c’è chi protesta, per esempio, che la scelta di parlare di ipoplasia peniena abbia sottratto spazio ad altre tematiche. «Avreste potuto fare Elia bi, avreste potuto fare Elia che si iscrive all’università ma poi si rende conto di non farcela oppure ce la fa ma superando tanti problemi avreste potuto fare eElia disorientato ...

NetflixIT : 1 settembre SKAM Italia 5 La sessione d’esami di settembre: ?? - NetflixIT : Siete pronti a conoscere il futuro di Skam con la Maga Sava? Savati Tu: storie di SKAM ITALIA in esclusiva su TikTo… - NetflixIT : Settembre ci fa male dalle scuole elementari, ma con Skam Italia 5 forse ci arriviamo volentieri - fisco24_info : A Skam Italia raccontiamo lo spazio emotivo: Mascolinità e body shaming in quinto capitolo da 1/9 su Netflix - middleton____ : Mai visto skam Italia quindi io così leggendo i drammi -

Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione della stagione 5 die una delle tematiche che sarà al centro della trama ha scatenato le reazioni e i commenti sui social. Tra gli argomenti che verranno proposti nelle puntate inedite ci sarà infatti, come ...Ecco la copertina di Playboy con la modella trans:5, di cosa parla la nuova stagione/ Temi scottanti: "Sarà incentrato su Elia e il suo microp**e"Prodotto dalla Cross Production in collaborazione con Netflix, “Skam Italia” 5 vede Ludovico Bessegato come showrunner e autore, insieme ad Alice Urciolo, mentre alla regia si trova Tiziana Russo. Un ...Le dimensioni che contano, l’ansia da prestazione, il tabù per eccellenza del maschio al centro di una serie tv: è il complesso del “micropene” il problema attorno ...