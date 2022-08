“Si è superato il limite”. Fedez mai così furioso: brutte cose sulla sua malattia (Di lunedì 29 agosto 2022) Quello delle scorse ore è stato un Fedez davvero furioso, dopo che ha letto alcune considerazioni che hanno coinvolto il tumore e dunque la sua battaglia per sconfiggere la malattia. Non poteva certamente rimanere in silenzio, dinanzi a quell’attacco per lui inaccettabile, e caratterizzato tra l’altro da cattiveria gratuita e da informazioni errate. E quindi ha voluto fare piena chiarezza nella speranza che non dovrà più ritornare su questo delicato tema, ma che non sarebbe rispettato da alcune persone. Qualche giorno fa Fedez era intervenuto così sul suo tumore al pancreas: “Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol. Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Quello delle scorse ore è stato undavvero, dopo che ha letto alcune considerazioni che hanno coinvolto il tumore e dunque la sua battaglia per sconfiggere la. Non poteva certamente rimanere in silenzio, dinanzi a quell’attacco per lui inaccettabile, e caratterizzato tra l’altro da cattiveria gratuita e da informazioni errate. E quindi ha voluto fare piena chiarezza nella speranza che non dovrà più ritornare su questo delicato tema, ma che non sarebbe rispettato da alcune persone. Qualche giorno faera intervenutosul suo tumore al pancreas: “Fortunatamente non sono diventato diabetico, devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione, non posso più fare il pazzerello con i cibi e l’alcol. Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino, ...

nelsottobosco : mi fa un po' ridere che finché le norme sono per i poveri tipo 'limite all'uso dell'acqua potabile nei giardini per… - Salvato87452571 : @CalcioNapoli24 Addirittura San Gennaro si è superato ogni limite vogliamo giustizia - tizio1965 : @sara_gerardina @maujump1 Se tu inizi a fare qualcosa e lei ti dice di no, potresti anche aver già superato il limi… - RobbyDreamer : RT @TuvoReal: @liliaragnar ?? Il problema non sono le risorse ma il sistema che le 'gestisce', negli anni l'avidità ha ampiamente superato… - TuvoReal : @liliaragnar ?? Il problema non sono le risorse ma il sistema che le 'gestisce', negli anni l'avidità ha ampiamente… -