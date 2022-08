Sharon Stone a 64 anni bikini da urlo: mai vista così (Di lunedì 29 agosto 2022) Sharon Stone ha sempre conquistato tutti con la sua arte e la sua bellezza. Ora, la nota attrice si è mostrata in uno scatto in bikini. La sua fisicità ha lasciato completamente senza parole. Sharon Stone è una delle protagonista più importanti del cinema mondiale. La sua arte è sempre stata accompagnata da una bellezza che ha lasciato il segno. Anche a 64 anni, l’attrice si è mostrata in uno scatto che ha lasciato il segno. Una condizione fisica davvero incredibile che non poteva che lasciare spazio a molti complimenti. Ansa FotoIl mondo del cinema ha messo più volte in luce la straordinaria bellezza di Sharon Stone. Molti, di certo, ricorderanno la scena del film Basic Instinct. Una scena che, a distanza di anno, riesce a segnare i ... Leggi su chenews (Di lunedì 29 agosto 2022)ha sempre conquistato tutti con la sua arte e la sua bellezza. Ora, la nota attrice si è mostrata in uno scatto in. La sua fisicità ha lasciato completamente senza parole.è una delle protagonista più importanti del cinema mondiale. La sua arte è sempre stata accompagnata da una bellezza che ha lasciato il segno. Anche a 64, l’attrice si è mostrata in uno scatto che ha lasciato il segno. Una condizione fisica davvero incredibile che non poteva che lasciare spazio a molti complimenti. Ansa FotoIl mondo del cinema ha messo più volte in luce la straordinaria bellezza di. Molti, di certo, ricorderanno la scena del film Basic Instinct. Una scena che, a distanza di anno, riesce a segnare i ...

