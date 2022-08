Settebello, esordio europeo con goleada contro la Slovacchia (Di lunedì 29 agosto 2022) In scioltezza, senza strafare. A Spalato, il Settebello rompe il ghiaccio agli Europei travolgendo la Slovacchia: 21 - 9 pur senza brillare. 'In avvio abbiamo faticato, soprattutto sui loro centri, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 29 agosto 2022) In scioltezza, senza strafare. A Spalato, ilrompe il ghiaccio agli Europei travolgendo la: 21 - 9 pur senza brillare. 'In avvio abbiamo faticato, soprattutto sui loro centri, ...

