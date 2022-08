Serie C, variazioni negli orari per quattro partite della prima giornata (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo l’iniziale slittamento a causa di decisioni extra-campo, il campionato di Serie C 2022/2023 è finalmente pronto a prendere il via questo weekend. La Lega Pro ha già annunciato gli orari di tutte le gare della prima giornata, ma nelle ultime ore sono state comunicate della variazioni che riguardano quattro match. Si tratta delle due gare del girone A Pergolettese-Piacenza e Triestina-Pordenone, che andranno in scena sabato rispettivamente alle 20:30 e alle 21:00. Domenica nel girone C, invece, Giugliano-Viterbese e Monterosi-Cerignola cominceranno entrambe alle 17:30. SABATO 03 SETTEMBRE 2022 GIRONE APergolettese-Piacenza – Sabato Ore 20.30 Stadio Comunale “G. Voltini”, CremaTriestina-Pordenone – E Sabato Ore 21.00 Stadio “Nereo Rocco”, ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo l’iniziale slittamento a causa di decisioni extra-campo, il campionato diC 2022/2023 è finalmente pronto a prendere il via questo weekend. La Lega Pro ha già annunciato glidi tutte le gare, ma nelle ultime ore sono state comunicateche riguardanomatch. Si tratta delle due gare del girone A Pergolettese-Piacenza e Triestina-Pordenone, che andranno in scena sabato rispettivamente alle 20:30 e alle 21:00. Domenica nel girone C, invece, Giugliano-Viterbese e Monterosi-Cerignola cominceranno entrambe alle 17:30. SABATO 03 SETTEMBRE 2022 GIRONE APergolettese-Piacenza – Sabato Ore 20.30 Stadio Comunale “G. Voltini”, CremaTriestina-Pordenone – E Sabato Ore 21.00 Stadio “Nereo Rocco”, ...

