Serie C, accordo tra Lega Pro e Aeronautica per le previsioni meteo (Di lunedì 29 agosto 2022) previsioni meteo puntuali e precise per la Serie C. accordo siglato tra Lega Pro ed Aeronautica Militare per le informazioni dettagliate sul meteo delle partite. La presentazione della partnership tra Lega Pro ed Aeronautica Militare avrà luogo il 2 Settembre, alle ore 11:30 nella sala “Paolo Rossi” della Figc in via Gregorio Allegri 14 a Roma. Saranno presenti Francesco Ghirelli Presidente della Lega Pro e Luca Baione Generale di Brigata dell’Aeronautica Militare, Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Organizzazione meteorologica Mondiale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022)puntuali e precise per laC.siglato traPro edMilitare per le informazioni dettagliate suldelle partite. La presentazione della partnership traPro edMilitare avrà luogo il 2 Settembre, alle ore 11:30 nella sala “Paolo Rossi” della Figc in via Gregorio Allegri 14 a Roma. Saranno presenti Francesco Ghirelli Presidente dellaPro e Luca Baione Generale di Brigata dell’Militare, Rappresentante Permanente d’Italia presso l’Organizzazionerologica Mondiale. SportFace.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc, #Milik è atteso oggi a Torino: le cifre dell'accordo ?? - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina, raggiunto un accordo col @HellasVeronaFC per #Barak ?? - Never_rus : @paolobucci68 @gervasoni1968 @drndbl A me la destra italiana non piace, perchè è filorussa. Poi sono d'accordo che… - sportface2016 : #LegaPro, accordo con l'Aeronautica per le previsioni meteo - _CFerre_ : @MKollandra @FuckTheMoviola @mirkonicolino sentite, fate mandare via chi volete, ma voglio una juve con centrocampi… -