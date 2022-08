Serie B1: alla corte dell’Olimpia approda anche Kerol Milano (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – Siamo ormai giunti al termine delle presentazioni del roster 2022-2023 in casa Olimpia Volley San Salvatore Telesino. Ieri il raduno con tutte l’atlete mentre è previsto per oggi l’avvio della preparazione atletica. L’ultima ad approdare alla corte di coach Francesco Eliseo è la schiacciatrice classe 2003 Kerol Milano. L’atleta di Gioia del Colle, ha vissuto le ultime stagioni in Puglia e ora è pronta ad abbracciare la causa Olimpia. “Sono molto emozionata per questa nuova avventura – ha dichiarato Kerol Milano – ringrazio la società e tutto lo staff per la fiducia ricevuta nei miei confronti, spero di non deludervi…non vedo l’ora di scendere in campo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Salvatore Telesino (Bn) – Siamo ormai giunti al termine delle presentazioni del roster 2022-2023 in casa Olimpia Volley San Salvatore Telesino. Ieri il raduno con tutte l’atlete mentre è previsto per oggi l’avvio della preparazione atletica. L’ultima adredi coach Francesco Eliseo è la schiacciatrice classe 2003. L’atleta di Gioia del Colle, ha vissuto le ultime stagioni in Puglia e ora è pronta ad abbracciare la causa Olimpia. “Sono molto emozionata per questa nuova avventura – ha dichiarato– ringrazio la società e tutto lo staff per la fiducia ricevuta nei miei confronti, spero di non deludervi…non vedo l’ora di scendere in campo”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

