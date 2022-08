Serie B: il Genoa raggiunge l’Ascoli in vetta alla classifica (Di lunedì 29 agosto 2022) La Serie B è tornata in campo nella giornata di domenica appena archiviata ed attende di terminare la terza tornata di campionato con il derby lombardo che vedrà opposte Como e Brescia sulle sponde del lago. È stata una 24h davvero molto interessante che ha elevato le ambizioni di un Genoa sempre più favorito per la vittoria finale (raggiunto l’Ascoli in vetta) e di una Reggina che ha demolito il malcapitato Sudtirol. Prime vittorie stagionali, invece, per Parma e Benevento. Il Bari si conferma una squadra quadrata ed ambiziosa, mentre il derby veneto tra Cittadella e Venezia termina col segno X. Serie B: ecco cosa è successo sui campi (Credit foto – pagina Facebook Genoa CFC)Il Genoa si dimostra, certamente, una delle squadre più forti della cadetteria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) LaB è tornata in campo nella giornata di domenica appena archiviata ed attende di terminare la terza tornata di campionato con il derby lombardo che vedrà opposte Como e Brescia sulle sponde del lago. È stata una 24h davvero molto interessante che ha elevato le ambizioni di unsempre più favorito per la vittoria finale (raggiuntoin) e di una Reggina che ha demolito il malcapitato Sudtirol. Prime vittorie stagionali, invece, per Parma e Benevento. Il Bari si conferma una squadra quadrata ed ambiziosa, mentre il derby veneto tra Cittadella e Venezia termina col segno X.B: ecco cosa è successo sui campi (Credit foto – pagina FacebookCFC)Ilsi dimostra, certamente, una delle squadre più forti della cadetteria ...

DiMarzio : #SerieB | Il @GenoaCFC batte in trasferta il @PisaSC e sale a 7 punti in classifica ???? - GenoaCFC : ?? Mattia Aramu è un nuovo calciatore del Genoa. Il giocatore arriva dal Venezia FC, club di cui ha vestito la magli… - GenoaCFC : ?? George Puscas è un nuovo giocatore del Genoa. L’attaccante classe 1996 arriva dal Reading FC. In Italia ha vestit… - tabellamercatob : 3^ giornata #SerieB Ieri sera giocate sei partite Vittorie di #Benevento #Parma #Bari #Genoa e #Reggina 1-1… - Grifoman1 : RT @Grifoman1: Sblocca un guizzo di Ekuban, il Genoa espugna Pisa -