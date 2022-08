Serie A, il Milan torna a Sassuolo dopo la festa scudetto: ancora avanti il '2'. Ritorno al successo per Inter e Juve (Di lunedì 29 agosto 2022) dopo un lungo weekend ricco di scontri diretti, il programma della quarta giornata – primo turno infrasettimanale di questa Serie A –... Leggi su calciomercato (Di lunedì 29 agosto 2022)un lungo weekend ricco di scontri diretti, il programma della quarta giornata – primo turno infrasettimanale di questaA –...

DiMarzio : #Calciomercato I @acmilan, vicino #Vranckx del @VfL_Wolfsburg - AntoVitiello : Da inizio 2022 nessun giocatore ha realizzato più gol in casa di Rafael #Leao in Serie A (otto, come Vlahovic ); tu… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, accordo con #Vranckx che vuole solo i rossoneri: adesso bisogna convincere il… - sportli26181512 : Serie A: Inter e Juventus al palo, è balzo Milan nelle quote scudetto: Milan di nuovo in primo piano nelle scommess… - sportli26181512 : Il Milan torna nello stadio dello scudetto, Pioli a 1,60: in discesa anche Inter, Roma, Juve e Napoli: Neanche il t… -