Serie A, giornata 4: 5 centrocampisti da schierare al fantacalcio (Di lunedì 29 agosto 2022) Nemmeno il tempo di rifiatare, domani martedì 30 agosto si riparte con il turno infrasettimanale di Serie A. Le milanesi faranno da apripista: i rossoneri fanno visita al Sassuolo, mentre i nerazzurri ospitano la Cremonese, ancora ferma a 0 punti. Nel mezzo, la Juventus cerca i tre punti con lo Spezia, mentre il Napoli attende la neopromossa Lecce al Maradona. A concludere, la sfida per l’Europa Atalanta-Torino e quella salvezza Bologna-Salernitana. Seguono allora i consigli sui centrocampisti da schierare al fantacalcio per la quarta giornata di Serie A. Tonny Vilhena: l’olandese ex Espanyol si è dimostrato subito un punto cardine per la Salernitana di Nicola, andando a segno contro la Sampdoria. I campani potrebbero sfruttare il buon momento di forma e fare punti anche al Dall’Ara ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 29 agosto 2022) Nemmeno il tempo di rifiatare, domani martedì 30 agosto si riparte con il turno infrasettimanale diA. Le milanesi faranno da apripista: i rossoneri fanno visita al Sassuolo, mentre i nerazzurri ospitano la Cremonese, ancora ferma a 0 punti. Nel mezzo, la Juventus cerca i tre punti con lo Spezia, mentre il Napoli attende la neopromossa Lecce al Maradona. A concludere, la sfida per l’Europa Atalanta-Torino e quella salvezza Bologna-Salernitana. Seguono allora i consigli suidaalper la quartadiA. Tonny Vilhena: l’olandese ex Espanyol si è dimostrato subito un punto cardine per la Salernitana di Nicola, andando a segno contro la Sampdoria. I campani potrebbero sfruttare il buon momento di forma e fare punti anche al Dall’Ara ...

AzzurreFIGC : #MadeInItaly ???? ?? Italiane in #SerieAFemminile: la statistica premia Cristiana #Girelli ?? 1^ giornata La notiz… - gippu1 : La 2^ giornata della serie A 2022-23 passa alla storia per un clamoroso RECORD NEGATIVO: un solo gol messo a segno… - DiMarzio : .@GenoaCFC: sì di #Strootman per il ritorno. Possibile firma già in giornata ??? #calciomercato #SerieB - frahamoswald : io passerò la giornata a leggere i tweet sul micr0pene di quello di una serie che nemmeno seguo perché mi sto spaccando - pagliuca61 : RT @bettaepatti: ????Buon #merculedì di ferie a tutti quanti. Per la gioia di tutti voi annuncio che Stefy???????in giornata pubblicherà nuovi… -