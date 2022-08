Serie A, giornata 4: 3 portieri da schierare al fantacalcio (Di lunedì 29 agosto 2022) Terminata la terza giornata, si riparte subito con il turno infrasettimanale e, di seguito, i consigli sui 3 portieri da schierare al fantacalcio per la giornata 4 di Serie A. Non ci sono big match, ma diverse partite interessanti e complicate, come Sassuolo-Milan ed Empoli-Hellas Verona. I neroverdi, dopo una sconfitta, una vittoria e un pareggio, devono trovare la giusta continuità, i rossoneri vogliono andare in doppia cifra. Per Empoli ed Hellas la situazione è diversa: nessuna delle due ha ancora avuto modo di mostrare il proprio carattere ed è, dunque, il match del riscatto. Agevoli, sulla carta, gli impegni per Juventus, Napoli e Roma, rispettivamente contro Spezia, Lecce e Monza. Serie A: i portieri da schierare al ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 29 agosto 2022) Terminata la terza, si riparte subito con il turno infrasettimanale e, di seguito, i consigli sui 3daalper la4 diA. Non ci sono big match, ma diverse partite interessanti e complicate, come Sassuolo-Milan ed Empoli-Hellas Verona. I neroverdi, dopo una sconfitta, una vittoria e un pareggio, devono trovare la giusta continuità, i rossoneri vogliono andare in doppia cifra. Per Empoli ed Hellas la situazione è diversa: nessuna delle due ha ancora avuto modo di mostrare il proprio carattere ed è, dunque, il match del riscatto. Agevoli, sulla carta, gli impegni per Juventus, Napoli e Roma, rispettivamente contro Spezia, Lecce e Monza.A: idaal ...

gippu1 : La 2^ giornata della serie A 2022-23 passa alla storia per un clamoroso RECORD NEGATIVO: un solo gol messo a segno… - DiMarzio : .@GenoaCFC: sì di #Strootman per il ritorno. Possibile firma già in giornata ??? #calciomercato #SerieB - AntoVitiello : La nuova maglia debutterà sabato 27 agosto, quando la squadra maschile affronterà il Bologna a San Siro nella terza… - tuttofrosinone : Serie B - Questi i risultati e la classifica aggiornata dopo la 3a giornata - 11contro11 : #SerieA, giornata 4: 3 portieri da schierare al #Fantacalcio #Juventus #Napoli #Roma #11contro11 -