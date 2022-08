Serie A, giornata 3: pro e contro tra gioie e delusioni (Di lunedì 29 agosto 2022) La giornata 3 di Serie A non ha rispettato le aspettative e, a dimostrarlo, anche i pro e contro del fine settimana. Dei tre big match, soltanto uno merita una nota positiva, ovvero quello tra Lazio e Inter, mentre il match Juventus-Roma, dopo un inizio scoppiettante, ha portato ad un solo punto per parte. Medesima situazione in Fiorentina-Napoli, dove a mancare sono stati persino i gol. In attesa del turno infrasettimanale, ecco che si vanno ad analizzare le sfide più avvincenti e quelle più noiose. Serie A, pro e contro della giornata 3 Al termine delle prime tre giornate di campionato, nessuna squadra si ritrova a punteggio pieno, ma molte sono a quota 7 e a quota 5, vantando così ancora l’imbattibilità. Tra le “big”, ad aver perso – fino ad ora – solo l’Inter, che ha comunque 6 ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 29 agosto 2022) La3 diA non ha rispettato le aspettative e, a dimostrarlo, anche i pro edel fine settimana. Dei tre big match, soltanto uno merita una nota positiva, ovvero quello tra Lazio e Inter, mentre il match Juventus-Roma, dopo un inizio scoppiettante, ha portato ad un solo punto per parte. Medesima situazione in Fiorentina-Napoli, dove a mancare sono stati persino i gol. In attesa del turno infrasettimanale, ecco che si vanno ad analizzare le sfide più avvincenti e quelle più noiose.A, pro edella3 Al termine delle prime tre giornate di campionato, nessuna squadra si ritrova a punteggio pieno, ma molte sono a quota 7 e a quota 5, vantando così ancora l’imbattibilità. Tra le “big”, ad aver perso – fino ad ora – solo l’Inter, che ha comunque 6 ...

