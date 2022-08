Serie A, domani c’è Inter-Cremonse: le probabili formazioni (Di lunedì 29 agosto 2022) Le probabili formazioni di Inter-Cremonese, match della quarta giornata della Serie A 22/23 Torna subito in campo la Serie A nel primo turno infrasettimanale della stagione 22/23. Tra le partite in programma c’è anche la sfida di San Siro tra l’Inter di Simone Inzaghi e la Cremonese di Massimiliano Alvini: ecco le probabili formazioni. Qui Inter: possibile riposo per De Vrij Diversi dubbi di formazione per Simone Inzaghi in vista del match casalingo. Si inizia con la porta dove Handanovic potrebbe lasciare spazio ad Onana. Si prosegue in difesa con un possibile riposo per De Vrij con D’Ambrosio pronto a prendere il suo posto spostando Skriniar al centro e con Bastoni a sinistra. A centrocampo torna Calhanoglu in mezzo con ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Ledi-Cremonese, match della quarta giornata dellaA 22/23 Torna subito in campo laA nel primo turno infrasettimanale della stagione 22/23. Tra le partite in programma c’è anche la sfida di San Siro tra l’di Simone Inzaghi e la Cremonese di Massimiliano Alvini: ecco le. Qui: possibile riposo per De Vrij Diversi dubbi di formazione per Simone Inzaghi in vista del match casalingo. Si inizia con la porta dove Handanovic potrebbe lasciare spazio ad Onana. Si prosegue in difesa con un possibile riposo per De Vrij con D’Ambrosio pronto a prendere il suo posto spostando Skriniar al centro e con Bastoni a sinistra. A centrocampo torna Calhanoglu in mezzo con ...

