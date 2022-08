Serie A | Andrea Belotti completa un attacco da sogno per la Roma di Mourinho

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-28 18:00:02 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: Josha già il giocatore che voleva puntellare in vantaggio:. Il 28enne italiano arriva allalibero perché il suo contratto è scaduto lo scorso 30 giugno con il Torino. Ha firmato per una stagione anche se c’è la possibilità di un ulteriore prolungamento di due anni e indossa il numero 11. Il nuovo giocatore giallorosso aveva trascorso le ultime sette stagioni al Torino, con cui ha segnato 100 gol inA.ha segnato almeno dieci gol in sei delle ultime sette stagioni diA, segnando 26 gol con il Torino nella stagione 2016-17il migliore della sua carriera. “I progressi e ...