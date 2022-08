Serena Bortone | il lieto annuncio rivolto ai fan | ecco le sue parole

(Di lunedì 29 agosto 2022) Molto attiva sui propri social,ha sorpreso i proprio follower dopo aver condiviso un post sul suo profilo Instagram. La conduttrice di Oggi è un altro giorno non si è più trattenuta e ha deciso di rivelare tutto:la verità. L’estate sta ormai volgendo al termine per tutti. La fine delle ferie, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

settecoppeotto : RT @m4riella: @giovvis55 @settecoppeotto Francesca Fialdini, Serena Bortone, Flavio Insinna, Eleonora Daniele, Sonia Bruganelli. - brucaridens : RT @NadiaCherryS: @settecoppeotto Paolo Bonolis Barbara D’Urso Lilli Gruber Fabio Fazio Serena Bortone - giovannilegena : RT @NadiaCherryS: @settecoppeotto Paolo Bonolis Barbara D’Urso Lilli Gruber Fabio Fazio Serena Bortone - m4riella : @giovvis55 @settecoppeotto Francesca Fialdini, Serena Bortone, Flavio Insinna, Eleonora Daniele, Sonia Bruganelli. - settecoppeotto : RT @NadiaCherryS: @settecoppeotto Paolo Bonolis Barbara D’Urso Lilli Gruber Fabio Fazio Serena Bortone -

TorreSette

... d'attualità e d'economia, con ospiti in studio e collegamenti esterni con inviati - la7 dal 5 settembre " Oggi è un altro giorno ": Ogni pomeriggioracconta l'attualità, la cronaca e ...... negli ultimi sabati, infatti, si sono uniti a rotazione volti nuovi a Matano e alla Bruzzone, come Eleonora Daniele e. Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira tornano a Ballando con le ... Serena Bortone, l'annuncio che tutti aspettavano. Fan al settimo cielo Un lungo post sui social, questo il mezzo di comunicazione che ha utilizzato Meno Remigi per tenere informati i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Ma come sta oggi Una notizia che lascia tutti ...Il paradiso delle signore non inizierà più il 12 settembre. La Rai avrebbe infatti deciso di fare un cambio di palinsesto: ecco cosa succede.