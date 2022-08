Serbia e Kosovo, raggiunto l’accordo sui documenti per viaggiare (Di lunedì 29 agosto 2022) Per spostarsi tra i due Paesi sarà sufficiente la carta d’identità: i viaggiatori serbi diretti in Kosovo e i kosovari diretti in Serbia non saranno costretti a sostituire la loro carta d’identità con nuovi documenti provvisori rilasciati dal Paese d’arrivo BRUXELLES ? “Abbiamo un accordo. Nell’ambito del dialogo facilitato dall’UE, la Serbia ha accettato di abolire i documenti di ingresso/uscita per i titolari di carta d’identità del Kosovo, e il Kosovo ha ha accettato di non introdurli per i titolari di carta d’identità serbi”. Ad annunciarlo è l’alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. “I serbi del Kosovo, così come tutti gli altri cittadini, potranno viaggiare liberamente tra il ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 29 agosto 2022) Per spostarsi tra i due Paesi sarà sufficiente la carta d’identità: i viaggiatori serbi diretti ine i kosovari diretti innon saranno costretti a sostituire la loro carta d’identità con nuoviprovvisori rilasciati dal Paese d’arrivo BRUXELLES ? “Abbiamo un accordo. Nell’ambito del dialogo facilitato dall’UE, laha accettato di abolire idi ingresso/uscita per i titolari di carta d’identità del, e ilha ha accettato di non introdurli per i titolari di carta d’identità serbi”. Ad annunciarlo è l’alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. “I serbi del, così come tutti gli altri cittadini, potrannoliberamente tra il ...

