“Senza mascherina a scuola avremo tanti casi di influenza, ma niente allarme”. Le parole dell’epidemiologo Ciccozzi (Di lunedì 29 agosto 2022) "Quest'anno, dopo tre anni in cui l'uso delle misure anti-Covid ha tenuto a bada anche l'influenza, "questa malattia stagionale ritornerà. Non ci sarà più la mascherina a scuola ed è evidente che ci potranno essere tanti casi. Ma niente allarmismi, siamo nella norma". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 agosto 2022) "Quest'anno, dopo tre anni in cui l'uso delle misure anti-Covid ha tenuto a bada anche l', "questa malattia stagionale ritornerà. Non ci sarà più laed è evidente che ci potranno essere. Maallarmismi, siamo nella norma". L'articolo .

AlexBazzaro : Speranza: 'A settembre a scuola senza mascherina, poi si valuta' Tu e il resto del circo Covid dal 26 settembre no… - SkyTG24 : #Covid19, Speranza: 'A settembre a scuola senza mascherina, poi si valuta' - GiovanniToti : NO ALLE MASCHERINE A SCUOLA! La prima campanella suonerà fra poco più di 3 settimane, il tempo delle ambiguità è fi… - Gazza_guascone : È curioso come il caso #Nedved faccia più scalpore di #Palomino che viene fermato per doping. O di @ADeLaurentiis… - vivalironia : Il mio Lorenzino se la mangerebbe la mascherina, senza prima schifarmi a morte solo per avergliela proposta come al… -