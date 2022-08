Semifreddo facile in 5 minuti| Niente uovo | niente forno| Goloso | facile ed economico

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 29 agosto 2022)in 5edQui di seguito troverete la ricetta di una deliziosa torta al caffè e cioccolato realizzabile in soli 5. Per questo dolce non dobbiamo assolutamente usare uova o farina e non dobbiamo cuocere nulla in. Questo dessert cremoso e supersarà irresistibile e non farà rimpiangere il sapore dei dolci più elaborati nemmeno ai palati più schizzinosi. per scoprire il procedimento e gli ingredienti da utilizzare. Torta alla crema di caffè e cioccolato: ingredienti. Per realizzare la crema al caffè ...