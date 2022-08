Secondo quanto riferito, il favorito dei fan del West Ham è scontento del club a causa dell’interesse della Premier League (Di lunedì 29 agosto 2022) Sito inglese: Secondo quanto riferito, la star del West Ham Craig Dawson è scontenta del club a causa dell’interesse dei Wolves e dell’Aston Villa che aumentano pochi giorni prima della scadenza. Dawson è stato imperioso nell’Europa League degli Hammers la scorsa stagione, guadagnandosi un posto nella Squadra della Stagione e coniando il soprannome di “Ballon Dawson”, dal nome del premio che seleziona il miglior giocatore del mondo in quella stagione. Tuttavia, con gli arrivi di Thilo Kehrer e Nayef Aguerd durante l’estate, ora è più in basso nell’ordine gerarchico allo stadio di Londra e di conseguenza potrebbe partire. E Secondo il Daily Mail, l’interesse di Villa significa che Dawson è ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 29 agosto 2022) Sito inglese:, la star delHam Craig Dawson è scontenta deldei Wolves e dell’Aston Villa che aumentano pochi giorni primascadenza. Dawson è stato imperioso nell’Europadegli Hammers la scorsa stagione, guadagnandosi un posto nella SquadraStagione e coniando il soprannome di “Ballon Dawson”, dal nome del premio che seleziona il miglior giocatore del mondo in quella stagione. Tuttavia, con gli arrivi di Thilo Kehrer e Nayef Aguerd durante l’estate, ora è più in basso nell’ordine gerarchico allo stadio di Londra e di conseguenza potrebbe partire. Eil Daily Mail, l’interesse di Villa significa che Dawson è ...

