“Scusate ma sto male”. Francesco Chiofalo torna dopo giorni di silenzio e voci preoccupanti (Di lunedì 29 agosto 2022) C’è grande preoccupazione intorno a Francesco Chiofalo, infatti le sue condizioni di salute hanno allarmato i fan nei giorni scorsi. Lui è rimasto muto almeno fino a poche ore fa, quando ha parlato per la prima volta. In particolare, ha scritto un messaggio sul social network Instagram. Il tutto è successo all’improvviso, infatti mentre era in Sicilia ha avuto un problema fisico inaspettato. Non è stato in grado di camminare e poi un’immagine arrivata dall’aeroporto di Fiumicino ha messo ancora di più in apprensione. Su Francesco Chiofalo e le sue condizioni di salute erano giunte delle segnalazioni. Deianira Marzano ha raccontato di una persona che ha incontrato Francesco nel tardo pomeriggio del 21 agosto. Testimonianza non solo scritta ma anche documentata con una fotografia che ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) C’è grande preoccupazione intorno a, infatti le sue condizioni di salute hanno allarmato i fan neiscorsi. Lui è rimasto muto almeno fino a poche ore fa, quando ha parlato per la prima volta. In particolare, ha scritto un messaggio sul social network Instagram. Il tutto è successo all’improvviso, infatti mentre era in Sicilia ha avuto un problema fisico inaspettato. Non è stato in grado di camminare e poi un’immagine arrivata dall’aeroporto di Fiumicino ha messo ancora di più in apprensione. Sue le sue condizioni di salute erano giunte delle segnalazioni. Deianira Marzano ha raccontato di una persona che ha incontratonel tardo pomeriggio del 21 agosto. Testimonianza non solo scritta ma anche documentata con una fotografia che ...

