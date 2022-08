Scuola e Covid | che fine fa la Dad? Il vademecum per il rientro

(Di lunedì 29 agosto 2022) Settembre è ormai alle porte e gli studenti si preparano al, il primo compiutamente fuori dall’emergenza. Per questo il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato unper il ritorno in classe, rispondendo ai dubbi dei cittadini e facendo chiarezza sulle norme che cessano la loro validità e quelle invece che permangono. A partire dallae dall’obbligo di mascherine., è ora di dirsi addio Con l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023, gli studenti che si ammaleranno di-19 non potranno più fare ricorso allacome invece previsto durante gli ultimi tre anni. La normativa speciale “per il contesto scolastico legata al virus Sars-Cov2, che consentiva questa modalità, cessa i propri effetti con la conclusione ...

