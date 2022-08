Scoperta rivoluzionaria, Materia Oscura di 12 miliardi di anni fa potrebbe svelare le origini dell’Universo (Di lunedì 29 agosto 2022) Speculazioni e ricerche senza fine, per cercare di dare una risposta il più possibile certa su quale sia la vera origine dell’Universo e cosa sia realmente successo dopo il Big Bang. Materia Oscura galattica – Computermagazine.itE uno studio recente effettuato da un gruppo di ricercatori giapponesi sta spopolando grazie al fatto che gli scienziati avrebbero scoperto una Materia Oscura che ha 12 miliardi di anni che, sebbene ancora non abbia “rivelato” la sua natura, è sicuramente coinvolta nella nascita delle galassie. A capo dello studio Hiranao Mitatake, insieme a Masami Ouki, coautore dello studio e cosmologo dell’università di Tokyo, il quale non ha nascosto il suo entusiasmo nel riportare questa notizia. “Guardare la Materia ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Speculazioni e ricerche senza fine, per cercare di dare una risposta il più possibile certa su quale sia la vera originee cosa sia realmente successo dopo il Big Bang.galattica – Computermagazine.itE uno studio recente effettuato da un gruppo di ricercatori giapponesi sta spopolando grazie al fatto che gli scienziati avrebbero scoperto unache ha 12diche, sebbene ancora non abbia “rivelato” la sua natura, è sicuramente coinvolta nella nascita delle galassie. A capo dello studio Hiranao Mitatake, insieme a Masami Ouki, coautore dello studio e cosmologo dell’università di Tokyo, il quale non ha nascosto il suo entusiasmo nel riportare questa notizia. “Guardare la...

