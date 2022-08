Scienziati | scrittori e musicisti racconteranno come hanno trovato il senso della propria vita

Leggi su iodonna

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il mondo è cambiato. Tutto è cambiato. Gli effettipandemia evicina guerra in Ucraina li viviamo purtroppo ogni giorno. Tra frustrazione, sofferenza e profondo disorientamento. E se invece di reagire, imparassimo a “rispondere”insegnano, tra gli altri, i principi buddisti? Oppure: …e se cominciassimo a mettere al centro del nostro sentire prima di tutto sapienza, conoscenza e ascolto invece di lamentarci a suon di insulti divisivi (dimostrano pure le conseguenze social dell’attuale campagna politica)? E se fossero, in realtà, proprio questi i valori – niente affatto scontati – per affrontare il momento attuale? Nasce (anche) con queste premesse il primo festivalconsapevolezza in programma a Padova dal 9 all’11 settembre. Alla sua prima edizione, con il ...