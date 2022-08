Scienza, verso la medicina personalizzata: ecco i farmaci stampati in 3D (Di lunedì 29 agosto 2022) Sviluppare un amido da utilizzare in una stampante 3D per realizzare farmaci personalizzati. Questo l’obiettivo che ha guidato uno studio, pubblicato sull’International Journal of Pharmaceutics, condotto dagli scienziati dell‘Universita’ dei Paesi Baschi, che ha ideato un procedimento per ottenere compresse a base di diversi tipi di amido. Il team, guidato da Kizkitza Gonza’lez, ha confermato che il rilascio di farmaci potrebbe essere personalizzato ottimizzando il composto da utilizzare in base al trattamento da somministrare. Questa alternativa, spiegano gli esperti, permetterebbe di adattare i quantitativi di medicinali da rilasciare in base alle esigenze del paziente. Allo stesso tempo, i farmaci personalizzati permettono il rilascio controllato nel tempo, specialmente se la dissoluzione in acqua pone dei problemi. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) Sviluppare un amido da utilizzare in una stampante 3D per realizzarepersonalizzati. Questo l’obiettivo che ha guidato uno studio, pubblicato sull’International Journal of Pharmaceutics, condotto dagli scienziati dell‘Universita’ dei Paesi Baschi, che ha ideato un procedimento per ottenere compresse a base di diversi tipi di amido. Il team, guidato da Kizkitza Gonza’lez, ha confermato che il rilascio dipotrebbe essere personalizzato ottimizzando il composto da utilizzare in base al trattamento da somministrare. Questa alternativa, spiegano gli esperti, permetterebbe di adattare i quantitativi dili da rilasciare in base alle esigenze del paziente. Allo stesso tempo, ipersonalizzati permettono il rilascio controllato nel tempo, specialmente se la dissoluzione in acqua pone dei problemi. ...

Focus_it : Inizia il countdown per il viaggio verso la #Luna. Qui puoi seguire in diretta il lancio della missione #Artemis.… - fffitalia : La scienza ci dice che nessun nuovo combustibile fossile può essere estratto da questo momento se vogliamo salvarci… - ilcorpoemio : RT @Lorenzo62752880: Erano scienza le campagne d'odio prima verso chi usciva a fare jogging e poi per chi sceglieva di non vaccinarsi? E i… - rosaroccaforte : RT @Lorenzo62752880: Erano scienza le campagne d'odio prima verso chi usciva a fare jogging e poi per chi sceglieva di non vaccinarsi? E i… - marielladolzan : RT @Lorenzo62752880: Erano scienza le campagne d'odio prima verso chi usciva a fare jogging e poi per chi sceglieva di non vaccinarsi? E i… -