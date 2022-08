Sassuolo | Schira | “Emiliani scatenati | ecco anche Antiste”

Leggi su seriea24

(Di lunedì 29 agosto 2022)- Allenamento intenso per gli uomini di Dionisi, domani i Neroverdi sfideranno il Milan, al Mapei Stadium alle ore 18:30. Ilè molto attivo in queste ultime ore per il mercato in entrata, stamane Carnevali ha chiuso per Laurentiè in Emilia. Ora si cerca un ulteriore attaccante che possa ricoprire la maggior parte del ruoli nello scacchiere, offensivo, di Dionisi. Il vero profilo ricercato, dalla dirigenza Squinzi, èdello Spezia, attaccante Francese. Stando a quanto riportato da Nicolò, il club emiliano sarebbe riuscito a convincere lo Spezia con un’offerta di 5,5 milioni di euro più un bonus di 1,5 milioni qualora ildovesse raggiungere il raggiungere la zona Europea. Il giovane attaccante, già nel giro della Nazionale Francese, ha ...