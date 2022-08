Sassuolo-Milan, Dionisi: «Giochiamo per i risultati, non solo per gli step di crescita dei giovani» (Di lunedì 29 agosto 2022) Dionisi interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra il Milan e il suo Sassuolo. Di seguito, il resoconto che ne fa Tuttomercatoweb. Che partita si aspetta? “Potrebbe non bastare fare il massimo, sappiamo che nelle individualità hanno qualcosa in più di noi, sappiamo che potremmo essere sfavoriti sulla carta, ma vogliamo cambiare la carta” Cosa temere del Milan? “Il Milan. Lo rispettiamo più che temere, sapendo che ci metterà in difficoltà come fa con tutte. Ha aggiunto consapevolezza con lo Scudetto vinto con merito. Alla rosa che hanno, hanno aggiunto qualità perché hanno acquisito giocatori importanti e forti. Tutte le squadre all’inizio sono in rodaggio ma il Milan ha fatto già vedere cose importanti, speriamo che domani riusciremo a metterli in difficoltà, noi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 agosto 2022)interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra ile il suo. Di seguito, il resoconto che ne fa Tuttomercatoweb. Che partita si aspetta? “Potrebbe non bastare fare il massimo, sappiamo che nelle individualità hanno qualcosa in più di noi, sappiamo che potremmo essere sfavoriti sulla carta, ma vogliamo cambiare la carta” Cosa temere del? “Il. Lo rispettiamo più che temere, sapendo che ci metterà in difficoltà come fa con tutte. Ha aggiunto consapevolezza con lo Scudetto vinto con merito. Alla rosa che hanno, hanno aggiunto qualità perché hanno acquisito giocatori importanti e forti. Tutte le squadre all’inizio sono in rodaggio ma ilha fatto già vedere cose importanti, speriamo che domani riusciremo a metterli in difficoltà, noi ...

