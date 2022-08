Sanità sannita | Zinzi Lega | “Basta parole | servono fatti concreti”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Abbiamo il timore che la prossima annunciata trasferta di De Luca nel Sannio, ad Airola per l’apertura del centro diabetologico, possa ridursi come è successo già in passato nell’ennesima passerella. Del resto da De Luca, abituato solo allo show, non possiamo aspettarci altro e auspicare, invece, che dallepassi aisulle tante emergenze della. Dalla carenza di medici e personale al ‘San Pio’ al problema irrisolto dei precari, passando per l’ospedale di Sant’Agata dei Goti per il quale oltre alle promesse non c’è nessun progetto concreto e le risorse sono ridotte al lumicino. Lo dimostra il fatto che il comitato locale ha manifestato cautela e prudenza in occasione della recente visita della manager del ‘San Pio’. Sono queste le risposte che il ...