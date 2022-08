Sampdoria, idee Defrel e Brekalo per risolvere il problema della sterilità offensiva (Di lunedì 29 agosto 2022) Brutto inizio di campionato da parte della Sampdoria che, oltre ad aver raccolto un solo punto, nelle prime tre giornate non è riuscita a realizzare neanche un gol. Tecnicamente l’unico è stato quello annullato a Caputo nel primo turno contro l’Atalanta, ma per l’appunto è stato invalidato dal Var. Il reparto offensivo, dunque, rappresenta un bel problema per Marco Giampaolo che, in questi ultimi giorni di calciomercato, spera di ricevere qualche regalo. Con Manuel De Luca fuori per infortunio per almeno quattro mesi, la dirigenza blucerchiata ha due nomi sul suo taccuino: Gregoire Defrel del Sassuolo o Josip Brekalo del Wolfsburg, reduce dal prestito al Torino. Il croato ha il contratto in scadenza nel 2023 e non avrebbe intenzione di rinnovare con i tedeschi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Brutto inizio di campionato da parteche, oltre ad aver raccolto un solo punto, nelle prime tre giornate non è riuscita a realizzare neanche un gol. Tecnicamente l’unico è stato quello annullato a Caputo nel primo turno contro l’Atalanta, ma per l’appunto è stato invalidato dal Var. Il reparto offensivo, dunque, rappresenta un belper Marco Giampaolo che, in questi ultimi giorni di calciomercato, spera di ricevere qualche regalo. Con Manuel De Luca fuori per infortunio per almeno quattro mesi, la dirigenza blucerchiata ha due nomi sul suo taccuino: Gregoiredel Sassuolo o Josipdel Wolfsburg, reduce dal prestito al Torino. Il croato ha il contratto in scadenza nel 2023 e non avrebbe intenzione di rinnovare con i tedeschi. SportFace.

