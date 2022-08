"Salvini radioattivo. E così la Meloni...": lo sfregio di Maurizio Molinari ai due leader | Video (Di lunedì 29 agosto 2022) La crisi energetica agita l'Europa, le cancellerie e il governo italiano. Il tema tiene banco a In Onda, la trasmissione di La7, dove ospite in collegamento c'è il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari. E parlando della vicenda, nonché delle imminenti elezioni politiche, Molinari ricorda i risultati o presunti tali che Mario Draghi starebbe ottenendo a Bruxelles per quel che concerne gli strumenti da schierare contro la crisi energetica. Dunque, ecco che il direttore di Repubblica passa all'attacco di Fratelli d'Italia e dalla sua leader. "Ora, con Giorgia Meloni premier c'è il legittimo interrogativo se questo potrà continuare ad avvenire", spiega riferendosi alle trattative con la Ue. "Non solo per le sue competenze ed esperienze, ma perché come sappiamo c'è grande sospetto nei confronti ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) La crisi energetica agita l'Europa, le cancellerie e il governo italiano. Il tema tiene banco a In Onda, la trasmissione di La7, dove ospite in collegamento c'è il direttore di Repubblica,. E parlando della vicenda, nonché delle imminenti elezioni politiche,ricorda i risultati o presunti tali che Mario Draghi starebbe ottenendo a Bruxelles per quel che concerne gli strumenti da schierare contro la crisi energetica. Dunque, ecco che il direttore di Repubblica passa all'attacco di Fratelli d'Italia e dalla sua. "Ora, con Giorgiapremier c'è il legittimo interrogativo se questo potrà continuare ad avvenire", spiega riferendosi alle trattative con la Ue. "Non solo per le sue competenze ed esperienze, ma perché come sappiamo c'è grande sospetto nei confronti ...

