Salvini pubblica su tutti i social la foto con Meloni, ma lei non la condivide (Di lunedì 29 agosto 2022) È lo scatto di Messina, quello dei sorrisi dopo fiumi di retroscena che li vedono poco sopportarsi l'uno con l'altra. "La migliore risposta alle invenzioni della sinistra su presunte divisioni". Così Giorgia Meloni, con il suo account ufficiale, commenta la foto postata su Facebook, Twitter e Instagram da Matteo Salvini sul loro incontro in Sicilia. Il leader della Lega aveva accompagnato la foto, che li ritrae entrambi sorridenti e con il mare sullo sfondo, con la frase "lasciamo alla sinistra divisioni, rabbia e polemiche. Uniti si vince". La foto viene diffusa alle 14.52 dallo staff comunicazione della Lega. È Salvini dunque che tiene a far sapere a tutti che con Meloni non ci sono problemi, nonostante nei sondaggi Fratelli d'Italia abbia ...

