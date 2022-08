Salvini “Alleanze internazionali non sono in discussione” (Di lunedì 29 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Le Alleanze internazionali e le collocazioni con i Paesi democratici occidentali non si mettono in discussione a prescindere da chi vincerà le elezioni, quindi stiamo continuando a lavorare per la pace” in Ucraina. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio 101. “Primo, perchè quando finisce la guerra si smette di morire in Ucraina. Secondo, perchè se questa guerra va avanti ne pagano le conseguenze anche le famiglie italiane, perchè l'aumento di prezzi di luce e gas è legato alla guerra scatenata dai russi. Abbiamo chiesto a Draghi un decreto urgente per aiutare famiglie e imprese che altrimenti a settembre saranno in enorme difficoltà a pagare le bollette”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Lee le collocazioni con i Paesi democratici occidentali non si mettono ina prescindere da chi vincerà le elezioni, quindi stiamo continuando a lavorare per la pace” in Ucraina. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a Radio 101. “Primo, perchè quando finisce la guerra si smette di morire in Ucraina. Secondo, perchè se questa guerra va avanti ne pagano le conseguenze anche le famiglie italiane, perchè l'aumento di prezzi di luce e gas è legato alla guerra scatenata dai russi. Abbiamo chiesto a Draghi un decreto urgente per aiutare famiglie e imprese che altrimenti a settembre saranno in enorme difficoltà a pagare le bollette”. Foto: agenziafotogramma.it (ITALPRESS).

