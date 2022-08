Sale a 1.136 bilancio dei morti per le inondazioni in Pakistan (Di lunedì 29 agosto 2022) Il bilancio delle vittime delle inondazioni monsoniche in Pakistan da giugno ha raggiunto quota 1.136, secondo i dati diffusi oggi dall'a National Disaster Management Authority del Paese. Nelle ultime ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 29 agosto 2022) Ildelle vittime dellemonsoniche inda giugno ha raggiunto quota 1.136, secondo i dati diffusi oggi dall'a National Disaster Management Authority del Paese. Nelle ultime ...

