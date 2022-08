Russia-Ucraina, la guerra degli innocenti: morti 400 bambini (Di lunedì 29 agosto 2022) Il conflitto ne ha feriti oltre settecento, due terzi sono dovuti scappare. L’Unicef: “Danni duraturi sulla loro salute mentale” Leggi su lastampa (Di lunedì 29 agosto 2022) Il conflitto ne ha feriti oltre settecento, due terzi sono dovuti scappare. L’Unicef: “Danni duraturi sulla loro salute mentale”

GiovaQuez : Di Battista: 'La Russia è autosufficiente dal punto di vista energetico, alimentare e idrico nonostante le balle oc… - ladyonorato : In #plenaria a #Strasburgo siamo stati in pochissimi a porre il tema dei rischi e dei danni dell’invio di armi all’… - pdnetwork : “Le minacce di diplomatici russi a stampa italiana sono un fatto. Nonostante questo,Salvini non ha mai stralciato i… - Frederi43632613 : RT @DiegoFusaro: La civiltà neoimperiale del dollaro usa Taiwan contro la Cina come ha usato l'Ucraina contro la Russia. Ma Cina e Russia,… - mattinodipadova : Russia-Ucraina, la guerra degli innocenti: morti 400 bambini -