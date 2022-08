Rosa Perrotta accusata di aver offeso Pietro perchè “compra le case da sola”. La reazione (Di lunedì 29 agosto 2022) Chi segue Rosa Perrotta sui social sa che nell’ultimo anno l’ex tronista di Uomini e Donne ha intrapreso una ristrutturazione di una casetta a Milano, che ha seguito passo passo fino alla fine. Orgogliosa Rosa, in questi mesi, ha mostrato sui social tutte le fasi della ristrutturazione e nell’ultimo periodo, quelle finali dell’arredamento. Pochi giorni fa poi, ha anche raccontato di aver comprato una seconda casa e ha spiegato proprio ieri, il motivo per cui l’ha fatto. Ha pensato al futuro dei suoi figli e ha deciso di prendere due piccoli appartamenti anche per loro. Ieri su instagram Rosa, ha parlato con orgoglio della seconda casetta che ha comprato, mostrando le chiavi e il rogito, come si fa spesso in questi casi, quando si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 29 agosto 2022) Chi seguesui social sa che nell’ultimo anno l’ex tronista di Uomini e Donne ha intrapreso una ristrutturazione di unatta a Milano, che ha seguito passo passo fino alla fine. Orgogliosa, in questi mesi, ha mostrato sui social tutte le fasi della ristrutturazione e nell’ultimo periodo, quelle finali dell’arredamento. Pochi giorni fa poi, ha anche raccontato dito una seconda casa e ha spiegato proprio ieri, il motivo per cui l’ha fatto. Ha pensato al futuro dei suoi figli e ha deciso di prendere due piccoli appartamenti anche per loro. Ieri su instagram, ha parlato con orgoglio della secondatta che hato, mostrando le chiavi e il rogito, come si fa spesso in questi casi, quando si ...

