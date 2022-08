Rory McAllister ex WWE | “Randy perse la testa quando venne a sapere la verità su Benoit”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 29 agosto 2022) La puntata di Raw del 25 giugno 2007 è stata dedicata a Chrisdopo la notizia della sua scomparsa. Il giorno successivo è emerso che l’ex World Heavyweight Champion aveva ucciso la moglie Nancy e il figlio Daniel prima di suicidarsi., all’epoca una Superstar della WWE, si trovava sullo stesso aereo diOrton un giorno dopo la messa in onda della puntata tributo dello show rosso. Nel corso del “Cheap Heat Productions Podcast”, l’ex membro degli Highlanders ha ricordato la reazione del Legend Killersono venute alla luce le circostanze della morte del canadese. Le sue parole “andò a prendere un caffè e nel tornare apparvero su tutti gli schermi presenti in aeroporto i titoli “Omicidio suicidio, omicidio suicidio”. In quel momento, ...